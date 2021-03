La Stampa: “Gli errori che pesano sul settore giovanile”

Multimedia / Le notizie dei granata sui principali quotidiani in edicola

"Vorrei anche capire perchè il Toro non ha un’ Under 23 che permetta ai giovani di crescere, e ai grandi di poterli sfruttare", queste le parole di Claudio Sala (ex allenatore della primavera) su La Stampa che fanno capire numerose cose. Il settore giovanile di una squadra come il Toro, che ha sempre puntato su giovani che hanno raggiunto poi brillanti carriere, non è più organizzato come una volta.