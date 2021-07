La Stampa: “Granata sotto l’esame Juric. Domani primo test contro il Merano”

Le pagine in edicola quest’oggi dedicate al Torino

"Tomas Rincon vuole rimanere al centro del progetto - si legge su La Stampa - e per farlo si è tagliato le vacanze dopo la Coppa America con il Venezuela e la trappola del Covid". Rincon e Juric si conoscono abbastanza bene: il nuovo allenatore granata ha allenato il venezuelano ai tempi del Genoa cinque stagioni fa, ma "Juric non fa sconti a nessuno e se non riesci a dimostrare di saperti adattare al suo tipo di calcio qualcosa si può rompere.Il primo impatto è stato positivo in un centrocampo dove l’intoccabile è solo Mandragora e dove il resto degli interpreti sono in discussione: dallo stesso Rincon a Baselli a Linetty, con Lukic destinato a giocarsi le sue carte da jolly, un