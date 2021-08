La Stampa: “I dubbi di Juric sui difensori, Bremer il leader”

Le pagine dei principali quotidiani in edicola dedicate al Torino

Nell'edizione odierna del quotidiano La Stampa, il tema principale è la difesa, con un occhio al mercato e l'altro alla partita di Coppa Italia contro la Cremonese. Ivan Juric ha fatto dell'impenetrabilità della retroguardia uno dei suoi punti di forza in passato al Verona, al Toro però ci sono ancora dei dubbi da sciogliere. Si continua a cercare il sostituto di Nkoulou, con Walukiewicz in pole position tra gli obiettivi di mercato e German Pezzella a ruota come alternativa. Il nuovo leader, secondo il quotidiano, è Gleison Bremer che, nonostante gli infortuni del precampionato, è monitorato per un rientro alla prima di campionato. Juric ha anche rivalutato Djidji e Rodriguez che, dati per sicuri partenti, hanno scalato le gerarchie del tecnico. Occhio infine a Izzo, da cui ci si attende un salto in avanti nella preparazione, e a Buongiorno, che si gioca una maglia con Rodriguez.