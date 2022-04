La Stampa: “Il 4 maggio a Superga torneranno i tifosi dopo 3 anni di divieti”

Le pagine dei quotidiani in edicola oggi dedicate al mondo del Torino

Quest'oggi il quotidiano La Stampa riporta una notizia che farà piacere a molti tifosi del Torino. Il prossimo 4 maggio, data dell'immancabile ricordo del grande Torino, sarà possibile per i tifosi granata seguire la celebrazione di nuovo a Superga. Dopo gli ultimi 3 anni in cui non fu possibile vivere la celebrazione come sempre quest'anno si potrà tornare a respirare aria di normalità. È dal 2018 infatti che la celebrazione dell'anniversario di Superga non si riesce a svolgere assieme ai tifosi perché nel 2019 a causa dei lavori di restauro della Basilica, la celebrazione si svolse in Duomo e poi nei due anni successivi è arrivata la pandemia. Quest'anno, finalmente, per il 73° anniversario si potrà tornare alle vecchie tradizioni con tutti i tifosi del Torino presenti ad accompagnare il presidente Urbano Cairo e il capitano Andrea Belotti.