La Stampa: “Il centrocampo del Toro è il punto forte della squadra”

"Ha iniziato con tante incognite - scrive La Stampa - quasi un campionato dopo è diventato il terreno più fertile per seminare il futuro. L’oro del Toro è in mezzo al campo. [...] Lì, zitto zitto Juric ha compiuto i progressi più evidenti tirando su un reparto che potrà essere per tanti anni il motore dei granata": con un'età media più bassa tra le squadre medio-alte, il centrocampo del Torino è tutto nelle mani di Lukic, che nell'ultimo periodo ha avuto una crescita di qualità, e Mandragora, che ha dimostrato le sue capacità più e più volte, nonostante le modalità del riscatto obbligatorio siano saltate, dal momento che il centrocampista granata non ha raggiunto il numero di presenze accordato all'inizio. Il Toro però ha in mente di tenerlo, e la soluzione dell'acquisto non è da escludere: "ll Toro mantiene l’opzione di acquisto e la voglia di tenerlo, consapevole di avere già in casa le basi giuste per crescere ancora. Ma vorrebbe rimodulare il patto con la Juve". Anche Ricci ha trovato il suo spazio: l'ex Empoli, dopo un periodo tenuto in panchina, è riuscito a conquistare la fiducia del tecnico croato che nelle ultime partite l'ha anche preferito allo stesso Mandragora.