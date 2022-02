La Stampa: “Il gol dopo 111 giorni di digiuno: l’ultimo regalo firmato dal Gallo”

Le pagine dedicate al Torino dei principali quotidiani in edicola

Il gol dell'11 contro la Juventus nel derby della Mole potrebbe essere quello di svolta per Andrea Belotti, che sembra essere uscito da una fase di stagione difficile, densa di infortuni e prestazioni sottotono. Nell'edizione odierna del quotidiano, La Stampa vuole elogiarne la prestazione nella stracittadina giocata all'Allianz Stadium: "Un rientro con effetto, uno di quelli da ricordare: Belotti si ripresenta da titolare in un derby, e lo fa riacchiappando una partita che stava quasi per scivolare via. La punta che in una certa fase del suo percorso sembrava costare 100 milioni, ora li non vale più, però dimostra da un’esistenza di saperci essere quando conta. Troppo provinciale per essere di peso, troppo di peso per essere duttile, troppo generoso per essere lucido, troppo legato al Toro per crescere e invece proprio nella dimensione granata è migliorato, ha accumulato esperienza e resistenza, il tempo che probabilmente gli serviva. Ora è pronto a partire, ma questa rete è insieme una prova di amore e di maturità. Negli anni dei falsi nove, dei tridenti atipici, degli spostamenti facili, lui è piantato lì, in mezzo, cioè fa i chilometri, però resta il riferimento grande e grosso".