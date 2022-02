La Stampa: “Il ko di Udine rimescola il centrocampo. Pobega-Ricci contro il Venezia”

Le pagine dei quotidiani in edicola oggi dedicate al mondo del Torino

Quest'oggi il quotidiano La Stampa, si focalizza sul problema che dovrà affrontare il Toro nella prossima partita per quanto riguarda il reparto di centrocampo. Nel match di ieri in casa dell'Udinese il Torino ha perso la partita e anche due giocatori importanti come Sasa Lukic e Rolando Mandragora. I due centrocampisti granata non prenderanno parte alla sfida di sabato contro il Venezia perché squalificati. Il serbo ha preso il giallo al 19' minuto ed era diffidato mentre il regista napoletano ha preso il cartellino rosso nei minuti di recupero. Data l'assenza di questi due giocatori, il tecnico del Toro Ivan Juric lancerà dal primo minuto la coppia formata da Pobega e dal neo acquisto Ricci nel prossimo impegno di campionato contro la formazione lagunare.