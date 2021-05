La Stampa: Il legame con il Toro non si è mai spezzato. Glik è pronto a tornare

Le pagine in edicola quest’oggi dedicate al Torino

"Certi amori non finiscono - si legge sull'edizione odierna de La Stampa - , fanno dei giri immensi e poi ritornano: come quello tra Kamil Glik e il Torino che a distanza di cinque anni può bruciare di nuovo". L'ex capitano granata, infatti, sembra essersi offerto nuovamente al Torino dopo la stagione giocata con la maglia del Benevento. Il club granata, scampato il rischio della retrocessione in Serie B, è alle prese con una nuova rivoluzione. "Cinque anni dopo Glik ha l’opportunità di tornare. Nel 2016 voleva coronare la sua ascesa giocando in un club di prima fascia e fu accontentato (anche le casse granata nelle quali finirono oltre 10 milioni): vinse subito il campionato francese a spese del Paris Saint Germain e nel 2017 fu premiato pure come miglior atleta polacco dell’anno". Ma il legame con il Torino non si è mai spezzato. "Ha chiesto un biennale e il Toro, e Juric, ci stanno pensando. Non sono gli unici cui si è offerto, ma il club granata da solo vale il cinquanta per cento di probabilità circa la prossima destinazione del polacco". Il Torino riflette per trovare il sostituto di Nkoulou, ma 171 partite e 13 gol in maglia granata sono impossibili da dimenticare per uno come Glik.