La Stampa: “Il nuovo centrocampo granata prende forma”

Le pagine in edicola quest’oggi dedicate al Torino

"Oltre Pjaca c’è, o ci sarà, altro perché il futuro granata guarda al traffico dei trasferimenti per colmare piccole o grandi lacune" si legge su La Stampa. Con il futuro incerto di Andrea Belotti e un nuovo trequartista, Messias rimane sullo sfondo e ancora più difficile sarà l'idea Orsolini. "Mandragora è il punto di equilibrio, Rincon, Baselli, Lukic, Linetty, Segre completano un settore destinato ad essere rivoluzionato. Dentro un centrocampo a due, Juric ha sempre avuto un interprete che crea e uno che sa anche come trasformarsi in diga e, per questo, la ricerca del possibile compagno di avventura di Mandragora non è semplice: per la qualità da jolly piace il giovane spezzino Maggiore, per esperienza l’interista Vecino".