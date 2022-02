La Stampa: “Il peccato di gioventù di Buongiorno e gli errori di Vanja”

Le pagine dedicate al Torino nei principali quotidiani in edicola

Nell'edizione odierna de La Stampa, il quotidiano si concentra su due episodi chiavi della trasferta di Udine. Il primo riguarda il gesto di Alessandro Buongiorno e quella "richiesta dell'auto-cartellino giallo". Un'ingenuità secondo il giornale, "qualcosa di stonato, non era mai accaduto prima, non è un ribelle del calcio a finire sotto i riflettori" e si attende in giornata il giudice sportivo. Il secondo invece gli errori di Vanja Milinkovic-Savic, commentati per La Stampa da Silvano Martina e Lido Vieri che sottolineano la necessità di dargli fiducia affinché il portiere serbo possa riscattarsi.