La Stampa: “Il primo Toro di Juric è un’incognita”

Il quotidiano La Stampa quest'oggi scrive riguardo all'impegno di Coppa Italia di questa sera per il Torino. Il giornale piemontese ricorda che la sfida di stasera contro la Cremonese sarà l'esordio assoluto per Ivan Juric sulla panchina dei granata. I lombardi saranno un avversario da non sottovautare perché il tecnico croato ha l'intenzione di costruire la propria fortezza mattone dopo mattone e l'impegno di Coppa Italia sarà il primo passo per riuscirci. Nel 2013, inoltre, il Toro di Cerci e Immobile venne eliminato dal Pescara, motivo per il quale la Cremonese va affrontata con il giusto approccio. La Stampa chiude intrecciando anche alcuni temi di mercato. Queste prime gare saranno decisive per capire chi potrà essere il portiere titolare per il resto della stagione tra Milinkovic-Savic e Berisha. Infine c'è la questione Belotti da risolvere, il capitano granata non è ancora sicuro di rimanere perché in caso di un'offerta da 20/25 milioni può lasciare il Toro.