La Stampa: “Il Torino è la squadra che ha portato più marcatori diversi in rete”

Rassegna Stampa / Le pagine in edicola quest’oggi dedicate al Torino

"Diciassette attori diversi per lo stesso spettacolo: è sbocciata la cooperativa di Davide Nicola", queste le parole che aprono l'articolo sull'edizione odierna del quotidiano. Il tecnico granata, fin da subito, ha impostato la lotta salvezza partendo dal gruppo squadra. "Con il gol di Vojvoda al Parma i granata sono diventati la squadra che ha portato più marcatori diversi in rete. Un bell’attestato per la filosofia del tecnico piemontese arrivato in un clima e in una situazione decisamente diversi, ma che passo dopo passo e allenamento dopo allenamento ha illuminato gli angoli più bui dello spogliatoio restituendo convinzione e stimoli anche a chi pensava di averli persi". Ma secondo le statistiche della Lega Calcio, il Torino è anche una delle squadre che ha colpito più pali: con quello di Belotti al Parma è arrivato a quota 18. Sopra i granata solo Verona e Milan, entrambe a quota 20.