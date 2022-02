La Stampa: “Il Torino ritrova Cioffi dopo l’anno in granata nel 2006/07”

Le pagine dei quotidiani in edicola oggi dedicate al mondo del Torino

Il quotidiano La Stampa quest'oggi riporta alla mente l'aneddoto della finale playoff di Serie B del 2006 dove si sfidarono Torino e Mantova. Nella squadra lombarda era presente Gabriele Cioffi, attuale tecnico dell'Udinese che nell'estate successiva a quella partita cambiò squadra andando a giocare proprio nel Toro che si era appena guadagnato la Serie A. La Stampa riporta le dichiarazioni del tecnico dell'Udinese che ricorda la gomitata subita dal difensore del Toro Doudou nella finale di quei playoff. Nella stagione 2006/07, l'unica in cui ha vestito la maglia granata, Cioffi ha raccolto 18 presenze e un gol e il quotidiano piemontese riporta le sue parole riguardo quest'avventura: "A Torino mi sono trovato bene, molto bene. Dopo un'avvio in panchina, Zaccheroni mi mandò dentro e mi fece sentire la sua piena fiducia. Questo è stato un anno bello e intenso". Quella di domenica sarà dunque una partita dal sapore ancora più speciale per Cioffi che affronterà il suo passato.