La Stampa: “Il Torino vuole battere una grande e inseguire i 50 punti”

Le notizie sul Torino dei principali quotidiani in edicola

I granata si preparano ad affrontare il Napoli domani al Grande Torino con un doppio obiettivo: riuscire finalmente a conquistare i tre punti contro una big e continuare ad inseguire l'obiettivo 50 punti, che sarebbero un record per il tecnico Juric. Di questo si parla sulle pagine odierne de La Stampa: "I granata, dopo aver sfiorato nel girone di ritorno la vittoria nel derby e poi contro Inter, Milan, Lazio e Atalanta, riproveranno a centrare il primo successo contro una big, l’unico acuto che manca alla stagione del risveglio. Intanto, indirettamente Juric potrebbe di nuovo fare un favore alla Juventus, anche se quest’anno la posta in palio è inferiore, essendo il Napoli assieme ai bianconeri già sicuro di un posto nella competizione più importante. Ma restano in gioco diversi milioni che ballano tra un terzo e un quarto posto. Missione 50 punti. Quel traguardo che a metà marzo sembrava svanito del tutto è ritornato di moda per Juric rilanciato da una striscia positiva di 6 partite con 3 vittorie: solo il Milan non perde da più turni, 13. L’allenatore granata ha tre chance per arrivare al record della sua carriera, la prima è già domani".