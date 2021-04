La Stampa: “Il Toro a Bologna per la zona sicurezza”

Le pagine dedicate al Torino dei migliori quotidiani in edicola

Redazione Toro News

La posta è pesante questa sera al Dall’Ara tra Bologna e Torino: ci sono in palio punti in grado di far svoltare la stagione per entrambi. Il

gruppo di Mihajlovic ha l’occasione di chiudere in anticipo il discorso salvezza, Nicola invece vuole centrare la terza vittoria consecutiva dopo quelle con Udinese e Sampdoria. Questa volta Nicola prende spunto da un film per ricordare ai suoi che la missione non è ancora conclusa: "L’ultimo successo ci ha dato consapevolezza: siamo migliorati, adesso percepiamo fiducia da tutto l’ambiente, ma il nostro obiettivo

dobbiamo ancora raggiungerlo. Siamo come Denzel Washington in ’Codice Genesi’: gli succede di tutto, ma continua a credere in ciò che

fa. Dobbiamo concentrarci sulla nostra meta e sulla voglia di fare sempre meglio: diventa più difficile, si lavora sui micro miglioramenti".

