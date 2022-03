La Stampa: “Il Toro a casa del filosofo della salvezza”

Le pagine dedicate al Torino dei principali quotidiani in edicola

Sabato allo stadio Arechi si affronteranno Ivan Juric e Davide Nicola: "per tanto tempo hanno frequentato le stesse zone - scrive il quotidiano -, ma alla fine si sono affrontati solo da allenatori. Non è passato neanche un anno dall’ultima volta in cui Ivan Juric con il Verona agguantava i granata di Davide Nicola a due minuti dal termine. Rispetto ad allora il Toro continua ad avere il brutto vizio di perdere punti nei finali". "Sarà una sfida tra il rock di Juric e la filosofia emozionale di Nicola" la definisce il quotidiano piemontese tra le sue pagine. Match in cui non ci sarà Koffi Djidji: il difensore salterà la Salernitana e il Milan, poi sarà valutato in vista della Lazio. Al suo posto può essere confermato Izzo, in vantaggio su Zima.