La Stampa: “Il Toro adesso alza l’asticella: l’obiettivo è superare quota 50”

Obiettivo 50 punti. In queste ultime gare di campionato il Torino di Juric - che al momento ha 4 punti in più della passata stagione e a quota 45 - avrà a disposizione queste cinque giornate per toccare quota 50 in campionato: "In palio c’è il miglior Torino dopo quello di Mazzarri nel 2018/19: la stagione che si è conclusa con l’Europa, seppur grazie all’aiuto del Milan escluso dal Tar per violazione del fair play finanziario, con il record di punti (63)" scrive il quotidiano. 2 sono le vittorie casalinghe del Toro in questo 2023: l'obiettivo è migliorare questo trend partendo già da domani con il Monza.