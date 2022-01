La Stampa: “Il Toro arriva alla prova Vlahovic con pochi allenamenti”

Le pagine dedicate al Torino dei principali quotidiani in edicola

Quest'oggi il Torino scenderà nuovamente in campo, 19 giorni dopo l'ultima volta. I granata saranno impegnati con la Fiorentina e con il suo numero 9 Vlahovic, il capocannoniere della Serie A. Come si legge sulle pagine de La Stampa, il Toro però arriva a questa sfida non nelle migliori condizioni. I granata infatti, a causa dell'emergenza Covid esplosa la scorsa settimana, sono rimasti lontani dal Filadelfia allenandosi poco. La buona notizia per Juric è che i calciatori positivi sono attualmente solo 3 e non più 7, un numero che ha consentito di riprendere gli allenamenti. Oltre ai giocatori contagiati mancheranno anche Belotti per infortunio e Aina impegnato in Coppa d'Africa.