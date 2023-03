La Stampa: “Il Toro benedice la sosta, Juric può recuperare idee e Pellegri”

Sulle colonne de La Stampa oggi si parla anche della sosta Nazionali che potrebbe aiutare il Torino a rimettersi in piedi dopo la sconfitta contro il Napoli. Juric può infatti approfittare di questa pausa per recuperare energia, tono e fiducia anche se dovrà fare a meno di ben 14 giocatori convocati dalle rispettive Nazionali. Per l'ultimo tranche di Serie A il Toro vuole farsi trovare pronto perché in questi ultimi due mesi si giocherà tutte le ultime opportunità per convincere Juric ad abbracciare un progetto a lungo termine con Cairo. Il tecnico granata alla ripresa dovrebbe poter contare di nuovo su Pellegri che sta lavorando duramente e potrà tornare a dare una mano in attacco.