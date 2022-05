La Stampa: “Il Toro cambia faccia”

Le pagine dedicate al Torino dei principali quotidiani in edicola

"Sarà un mercato di dimensioni maxi per il Torino alle prese con un gruppo quasi da rifare, tra giocatori in prestito e che se ne vogliono andare, oppure bocciati. Grandi movimenti all’orizzonte che hanno indotto Juric a prevedere dieci operazioni" scrive La Stampa tra le sue pagine nella giornata odierna. "La prossima settimana parleremo di tutto e vedremo che direzione prendere": l’allenatore croato ha già dato appuntamento alla società e domani può essere il giorno buono per il faccia a faccia con il presidente Cairo e il direttore sportivo Vagnati per iniziare a pianificare la prossima stagione.