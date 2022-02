La Stampa: “Il Toro cerca l’effetto ricostituente”

Le pagine dedicate al Torino dei principali quotidiani in edicola

"Inizia la fase due del progetto di Juric" scrive il quotidiano. Oggi alle 12.30 il Torino ospiterà tra le mura amiche il Cagliari dell'ex Mazzarri: "Abbiamo creato i presupposti per un buon giudizio finale sulla stagione - ha detto il tecnico granata in conferenza stampa -, ma non è ancora così: è fondamentale fare bene da qui alla fine, mi aspetto voglia e grinta". Juric carica anche il Gallo Belotti, andato in gol nel derby con la Juventus alla prima da titolare dopo essere rientrato dall'infortunio: "Mi aspetto tanto dal Gallo, ha mostrato buoni segnali, ma può e deve fare meglio, penso abbia fame e voglia di dimostrare. È arrivato il momento di dare tanto, visto che è mancato per quasi tutta la stagione".