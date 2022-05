La Stampa: “Il Toro è dei tifosi”

Le notizie sul Torino dei principali quotidiani in edicola

"Il senso del 4 maggio - scrive La Stampa - vissuto come una volta dopo tre anni è nelle parole di don Robella che in mattinata ha benedetto i sepolcri al Cimitero Monumentale con la presenza del sindaco Lo Russo": migliaia di tifosi si sono riuniti intorno alla squadra, prima al Filadelfia all'allenamento e poi alla basilica di Superga, in memoria del Grande Torino. "È il giorno del ricordo del 73° anniversario della tragedia. Ma è anche il giorno degli

abbracci dal vivo, il momento di un popolo che torna a vivere la giornata più granata dell’anno. Così, all’ora di pranzo il Filadelfia che riapre dopo più di due anni è zeppo di gente. Oltre 1. 500 cuori hanno atteso l’ingresso della squadra pe quasi un’ora. [...] È anche il giorno dell’orgoglio per i più giovani che il Grande Torino l’hanno solo sentito nominare. [...]". Poi, alla basilica, le parole del presidente della Regione Cirio: "Oggi siamo tutti granata: il Grande Torino è patrimonio della piemontesità". E quel che il Torino aveva di "grande" lo si è rivisto in questa ultima stagione del Toro di Ivan Juric: "Roba da non credere, se ce l’avessero detto lo scorso anno di questi tempi, quando i granata lottavano per la salvezza al termine di un campionato non solo disastroso ma addirittura umiliante. [...] E però il Torino ritornato Toro pratica di nuovo un pressing altissimo, lotta su ogni palla, occupa ogni zona del campo, ed è di nuovo squadra a cominciare dal fatto che chi scende in campo corre fino all’esaurimento delle proprie energie pur di rispettare i dettami del trainer".