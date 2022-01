La Stampa: “Il Toro ha ripreso ad allenarsi. Torino-Fiorentina si gioca”

Le pagine dedicate al Torino dei principali quotidiani in edicola

Nell'edizione odierna del quotidiano, La Stampa fa il punto su Torino-Fiorentina. Stando infatti al protocollo della Lega Serie A, la partita va disputata, in quanto nessuna delle due squadre presenta in rosa meno di 13 giocatori disponibili e, visto ciò che è capitato in Juve-Napoli con i 3 partenopei ai quali in teoria è stata disposta la quarantena. In più, l'Asl di Torino ha dato il via libera agli allenamenti individuali, che ieri sono ripresi sul campo del "Grande Torino". Se oggi, dal nuovo giro di tamponi, non emergeranno nuove positività, i granata potranno anche riprendere gli allenamenti collettivi. Per ciò che concerne la partita con la Viola, su La Stampa si legge: "Retromarcia: contro la Fiorentina si gioca. Alla fine dovrebbe essere questo il destino del Toro. La situazione è in continua evoluzione e sul tavolo c’è anche la possibilità di posticipare la partita contro la Fiorentina di 24 ore per giocarla quando è finito l’obbligo di quarantena imposto in origine. E avanza pure la possibilità delle porte chiuse allo stadio, un ritorno al passato per provare a guardare con più ottimismo il futuro. L’unica certezza sono i sei positivi che continua a contare Juric. Ma in questo momento, se la linea è quella di andare avanti, la priorità per la squadra granata che non sudava da due giorni è farsi trovare pronta".