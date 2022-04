La Stampa: “Il Toro ha vaporizzato quattro punti tra andata e ritorno”

Le pagine in edicola quest’oggi dedicate al Torino

"La partita perfetta sfuma al 92’ e, stavolta, per il Toro è un colpo che brucia più di tutti quelli subiti quando il tempo è scaduto, o quasi - si legge tra le pagine de La Stampa - . I granata si erano presi la Roma laziale con il piglio di chi sa dove deve crescere: fino ad un passo dal sipario si poteva guardare all’immediato futuro con un sorriso perché per maturità e gestione, ieri, i granata avevano fatto bingo. Poi, la solita leggerezza nel gestire i flash dell’ultimo istante e le partite si capovolgono". Il Torino gioca meglio, Milinkovic-Savic e Luis Alberto non trovano quasi mai il modo di innescare Immobile o di far partire i compagni sulle fasce. "Pellegri ci mette poco più di undici minuti per lanciare un messaggio: gol e Toro in fuga". I granata stavano vincendo con pieno merito, poi