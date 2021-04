La Stampa: “Il Toro ritrova il tifo”

Le pagine dei principali quotidiani in edicola oggi dedicate al Torino FC

Il quotidiano torinese analizza il momento del Torino tra la lotta salvezza e il confronto tra gli allenatori impegnati nella corsa alla permanenza nella massima serie italiana. In analisi anche il comunicato dei tifosi granata, che domenica nell'ultimo allenamento prima della sfida contro il Parma si ritroveranno al Filadelfia per incoraggiare la squadra: "L’ultimo blitz dei tifosi al quartier generale granata risale a dicembre, quando una sconfitta annunciata nel derby e la foto girata su Internet di Segre con la maglia di Dybala in dono per uno zio d’Argentina (si giustificò così il centrocampista poi ceduto alla Spal) riportò a galla il malcontento dilagante. Domenica, invece, scorrerà solo passione. Come una volta. Di una piazza tornata ad aver fame di Toro".