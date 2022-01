La Stampa: “Il Toro viaggia sulle ali dell’entusiasmo e non si pone limiti”

Le notizie sul Torino dei principali quotidiani in edicola

Cos'hanno in comune il primo gol contro la Fiorentina che ha aperto la strada al poker granata e la rete del pareggio a Marassi che ha dato il là alla rimonta? Semplice: cross di Vojvoda, elevazione di Singo e palla in rete. Gli esterni hanno grande importanza nel gioco di Juric, e in questo momento si stanno rivelando un fattore decisivo come riportato sull'edizione odierna de La Stampa: "Le ali, Vojvoda e Singo, hanno fatto volare un Toro già in fase di decollo, ma in cerca dell’ultima spinta. Ali come chiusura di un cerchio che Ivan Juric vuole così e se possibile, anche meglio, ma nel tempo. Vojvoda e Singo sono la plastica espressione di una rivoluzione, di fatto, già compiuta perché, ora, i granata non hanno più paura di vincere e sanno vincere, Marassi insegna, pur partendo da posizioni di svantaggio nel punteggio. I numeri del nuovo Toro sono da sballo e sfiorano record datati nel tempo. [...] Domenica, a Torino, arriva il Sassuolo: vincere sarebbe come mettere la certificazione ai sogni".