La Stampa: “Juric al Toro ha migliorato la media punti”

"Da Genova a Torino, passando per Verona. Domenica saranno 200 panchine in Serie A per Ivan Juric e, manco a farlo apposta, l’allenatore granata le festeggerà nello stadio che ha dato la svolta alla sua carriera: il Bentegodi - si legge su La Stampa - . Un posto speciale che gli è rimasto nel cuore, anche se l’anno scorso si è beccato i fischi. Per il croato sarà la seconda volta da avversario del club