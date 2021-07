La Stampa: “Juric, allenamenti con tanta preparazione atletica e subito il pallone”

Le pagine dedicate al Torino dei principali quotidiani in edicola

Sulle colonne della Stampa si fa il punto sulla nuova impronta di lavoro con la squadra di Ivan Juric. Il tecnico croato ha infatti intenzione di lavorare molto sull'aspetto atletico e sulla preparazione fisica, a maggior ragione nel ritiro che parte domani, per fare sì che i granata arrivino pronti ai primi impegni ufficiali. Queste le parole del quotidiano: "Il Toro adotterà un nuovo modulo e l’effetto immediato sarà l’accantonamento della doppia punta, ma la parola d’ordine dei primi giorni sarà sudare come mai è successo prima. Se le squadre del tecnico di Spalato, in primis l’Hellas, hanno improntato le loro stagioni sull’agonismo e la forza fisica, il Toro non farà certo eccezione. Anzi, dopo due stagioni in cui i granata sono stati l’ultima squadra per chilometri percorsi, si annuncia un duro lavoro atletico, prima ancora che specifico sui movimenti di squadra e dei singoli. L’uno è propedeutico all’altro: una squadra “da corsa” sarà ancora più efficace per velocizzare i passaggi e quindi rendere il gioco più imprevedibile. Ma sarà fondamentale anche per la fase di non possesso, visto che Juric ama il pressing fin dentro la trequarti campo dell’avversario. In scaletta, tanti esercizi ad uno o al massimo due tocchi da ripetere fino alla perfezione, e il pallone sarà introdotto fin dalle prime battute - come già successo al Filadelfia - per far crescere il feeling alla squadra. L’obiettivo è trasformare il Toro in un mese, altro che tempi lunghi come sosteneva Giampaolo. E’ già cambiato tutto rispetto ad un anno fa".