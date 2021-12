Le pagine dedicate al Torino dei principali quotidiani in edicola

La prestazione con il Bologna di Sasa Lukic è stata di certo una tra le migliori del serbo da quando veste la maglia granata. 5 anni al Torino durante i quali è cresciuto, stagione per stagione, arrivando ad essere uno dei perni del centrocampo. In questa stagione infatti le presenze in campionato sono 17 su 17 partite disponibili e sono la dimostrazione dell'importanza di Lukic per Juric. La Stampa, nell'edizione odierna, parla così del 10 granata: "Lukic è, oggi, l’equilibratore del Toro, ma anche l’espressione del centrocampista completo o moderno: sa attaccare, sa difendere, sa, soprattutto, capire dove cade il pallone e dove serve il suo aiuto quando la squadra può andare in apnea. L’ora di pranzo di domenica scorsa è scandita da numeri che gli consegnano la lode e il peso dell’attore protagonista in mezzo al campo: 78 sono stati i suoi palloni giocati, 29 in avanti, 12 i recuperi, l’85 per cento il grado di precisione nei tocchi verso i compagni, il tutto da leader nelle specifiche classifiche uscite dal duello contro il Bologna".