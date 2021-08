La Stampa: “Juric non ha problemi sulle fasce con Ola Aina e Singo”

Le pagine dei principali quotidiani in edicola dedicate al Torino

Per il gioco veloce e muscolare di Ivan Juric, le fasce sono fondamentali e il tecnico croato potrebbe aver trovato gli interpreti giusti in casa, senza ricorrere al mercato. Così La Stampa nell'edizione odierna, sottolineando il valore di Ola Aina e Singo. Ola Aina si è messo in mostra sia nel prestito al Fulham sia una volta tornato alla corte del Toro. Singo, di rientro dall'esperienza olimpica con la Costa d'Avorio, "a 20 anni può spiccare il volo, [è] un ragazzo già seguito dai più grandi club europei che i granata valutano 30 milioni di euro". Per i due c'è la concorrenza di Ansaldi e Vojvoda. L'amichevole contro l'Az Alkmaar potrà essere un banco di prova per continuare a convincere Ivan Juric.