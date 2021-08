La Stampa, Juric: “Oltre alla disperazione ci sono le dimissioni”

Le notizie dedicate al Torino dei principali quotidiani in edicola

Il rapporto tra il Torino, reduce dalla seconda sconfitta in campionato, e il tecnico granata Juric è sempre più sul filo del rasoio: "Per prendere me come allenatore - dice il croato - devi fare qualcosa, adesso non so nemmeno se è troppo tardi visto che il mercato chiude martedì. Io ho detto al club cosa bisognava fare un mese fa. Mi hanno risposto? Magari vedendo la partita con l’Atalanta hanno pensato che la squadra andasse bene così...". Queste le parole del tecnico croato alla vigilia di Fiorentina-Torino, partita che poi si è rivelata non come Juric aveva previsto, e tantomeno simile alla prestazione ottenuta contro l'Atalanta: i viola di Italiano sono riusciti - come scrive La Stampa - a mettere in difficoltà i granata già da subito, e il Toro, non è riuscito a rimediare ai propri errori, lasciando, quelli che potevano essere i primi 3 punti granata, a Firenze. "Non c’è stata partita al Franchi, non c’è stata - scrive La Stampa - alcuna emozione confezionata da chi dovrebbe invertire la rotta e non lo fa." La situazione mercato, al momento, sembra essere la più critica per la squadra del croato: "Sul mercato - dichiara Juric stesso - siamo indietro, molto indietro: serve più di un giocatore con certe caratteristiche adatte al mio modo di vedere la professione. Pobega, a me, piace, ma la reputo una sconfitta della mia società l’averlo preso in prestito