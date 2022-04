La Stampa: “Juric provoca Belotti: fuori casa è inesistente”

Le pagine dei quotidiani in edicola oggi dedicate al mondo del Torino

La Stampa oggi in edicola si concentra sulle dure parole del mister granata nella conferenza di stampa di presentazione di Salernitana-Torino. Il finale di stagione sarà decisivo sia per il Torino, che deve uscire da due mesi di crisi senza vittoria, sia per Andrea Belotti, perché il capitano granata deve decidere ancora quale potrà essere il suo prossimo futuro. Il "Gallo" è chiamato ancora una volta a prendersi sulle spalle la squadra, che in trasferta e in particolare contro le "piccole" ha fatto davvero tanta fatica. Juric ha ammesso anche qualche errore di troppo del Toro, ma ha accusato anche i 6 pali colpiti, i 4 errori arbitrali e i tre gol presi alla fine come cause di questo lungo periodo senza i tre punti. C'è poi un articolo sui di dubbi di formazione sul match dell'Arechi di questa sera: Berisha favorito su Milinkovic ("La mia intenzione è continuare con l’albanese - spiega Juric" cita La Stampa) Izzo "può essere confermato dopo essere stato uno dei meno peggio contro il Genoa, per lui sarebbe il miglior modo per festeggiare le 100 partite con il Toro", Seck e Ricci potrebbero vedere per la prima volta la maglia da titolare e Pjaca è pronto a sostituire Brekalo, qualora il croato non fosse in condizioni ottimali a seguito del breve periodo di inattività causa covid.