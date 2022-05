La Stampa: “Juric punta quota 50, Ventura, Miha e Mazzarri gli unici con Cairo”

Le pagine dei quotidiani in edicola oggi dedicate al mondo del Torino

Il quotidiano La Stampa quest'oggi analizza quali possono essere gli obiettivi del Torino nelle ultime due partite della stagione. Il principale traguardo che il tecnico granata Ivan Juric vuole raggiungere è quello dei 50 punti. Se riuscisse a farcela, sarebbe la prima volta in Serie A per il croato che nei due anni a Verona ha raccolto 49 punti il primo anno e 45 il secondo. Ad oggi con i granata le lunghezze ottenute sono 47, motivo per il quale serve almeno una vittoria per battere il suo record. Nell'era Cairo sono solamente tre gli allenatori granata ad essere riusciti a raggiungere quota 50: si tratta di Walter Mazzarri, Sinisa Mihajlovic e Gian Piero Ventura. I record per questi allenatori con il Toro sono di 63 punti nel 2018/19 per il toscano, poi c'è il genovese che grazie alla sua iconica coppia Cerci-Immobile raggiunse i 57 punti nel 2013/14 e infine troviamo il serbo che nel 2016/17 ha raggiunto le 53 lunghezze. Avendo ancora due gare a disposizione, Juric può ambire a pareggiare Mihajlovic a quota 53 punti.