La Stampa: “Juric sa come battere i club medio-piccoli”

Le principali notizie sul mondo del Torino sui quotidiani odierni: occhi puntati verso Torino-Sampdoria

La Stampa di Torino approfondisce un tema interessante alla vigilia di Torino-Sampdoria, ovvero la capacità di Ivan Juric di raccogliere punti con club medio-piccoli, come insegna il suo recente passato all'Hellas. Si legge: "Facciamo un salto indietro, primo anno a Verona, campionato 2019/20: ben 37 punti sui 49 finali sono frutto di un cammino senza macchia, o quasi, davanti a squadre dal decimo posto in giù. Così, ecco i sei punti conquistati con Lecce, Parma, Spal e i passi avanti fatti contro Bologna, Cagliari, Genoa, Sampdoria, Brescia con poche soddisfazioni, al netto del successo con la Juve al Bentegodi, quando il livello si alzava, e non poco".