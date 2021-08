La Stampa: “Juric soddisfatto nonostante l’espulsione”

Le notizie riguardanti il Toro dei principali quotidiani in edicola

La prima amichevole a nome Juric, nonostante la sconfitta, è la prova di come - scrive La Stampa - "questo gruppo si stia impegnando per uscire dall’ombra in cui si era nascosto nelle ultime due avventure". La principale differenza tra il Toro e il Rennes è la preparazione: la squadra francese pronta per l'esordio in campionato domenica prossima, stesso giorno in cui il club granata, appena reduce da un ritiro di 17 giorni, giocherà l'ultima amichevole in Olanda. Juric parla, in modo soddisfatto, a fine partita: "Ho visto un gruppo che sa stare in partita come voglio io e lo fa con la giusta personalità", prova che tutto il gruppo è unito e segue le indicazioni dell'allenatore, in modo da migliorare sempre di più. Una delle note negative della partita, oltre alle difficoltà pervenute sotto porta e Milinkovic-Savic, è stata l'espulsione del tecnico croato, per molteplici proteste rivolte verso l'arbitro, che ora durante gli allenamenti al Filadelfia - ai quali sarà presente anche Belotti - dovrà valutare la squadra e fare le scelte secondo lui più opportune per cominciare il campionato al meglio.