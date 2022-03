La Stampa: “Juric vuole dare la scossa ad un Toro deluso e arrabbiato”

Le pagine in edicola quest’oggi dedicate al Torino

Mettere da parte le delusioni e la rabbia per i torti arbitrali subiti e chiudere dignitosamente la stagione. Questo l'imperativo di Ivan Juric, che vuole massima concentrazione ed impegno per le partite che restano da giocare come si legge sulle pagine odierne de La Stampa: "Non è ancora il momento dei bilanci per Ivan Juric impegnato in questo momento a rimettere a posto l’umore di un campionato sprofondato nell'anonimato a causa degli ultimi due mesi. Però alcuni vengono da sé dopo l’ultimo periodo che ha ridimensionato i progressi di una squadra dai due volti. Capace di mettere in difficoltà Inter e Juve rischiando di vincere, ma pure di perdere clamorosamente da Udinese, Venezia e Cagliari La tappa con il Genoa affamato di punti come e più del gruppo di Juric darà una bel suggerimento. «Come prestazioni e atteggiamento abbiamo fatto molto meglio di quanto pensassi - le parole dell’allenatore -, ma finora è stata una annata molto sfortunata e negativa per i punti conquistati. Ce ne mancano tantissimi anche per colpa nostra, molti li abbiamo persi negli ultimi minuti: potevano darci una posizione completamente diversa. Con il calcio è così, non sempre ottieni quello che meriti»".