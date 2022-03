La Stampa: “Juric vuole ritrovare la spinta e la freschezza degli esterni”

Le pagine in edicola quest’oggi dedicate al Torino

Gli esterni hanno sempre ricoperto un ruolo cruciale nel gioco di Juric, e il momento di massimo rendimento di Singo e Vojvoda è coinciso non a caso con la versione migliore del Toro vista quest'anno. Ora che stanno vivendo un momento di flessione, così come tutta la squadra, il tecnico croato vuole ritrovare la loro freschezza, come riportato su La Stampa di oggi: "Quando sono esplosi il Toro ha centrato il miglior momento della stagione e annusato l’Europa. Poi hanno perso colpi ed è tornato la squadra normale di inizio anno, raccogliendo curiosamente dopo sette giornate del girone di ritorno gli stessi punti dell’andata, otto. [...] Il riscatto dovrà partire proprio dalle frecce granata un po’ spente. A cominciare dal più esplosivo del gruppo, quel Singo che nelle prime due sfide dell’anno, in coppia con Vojvoda, era riuscito ad applicare alla perfezione le lezioni di Juric illudendo un po’ che il Toro avesse imparato a memoria la lezione: due cross del kosovaro e due gol in fotocopia del compagno. Tutti felici, ma l’asse dura poco. [...] Nell’ultimo periodo è mancato anche Ansaldi, visto che di Aina - che aveva cominciato titolare la stagione - si sono perse le tracce dopo il rientro dalla Coppa d’Africa".