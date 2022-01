La Stampa: “Juric vuole superare il maestro Gasperini: sfida anche in panchina”

Le pagine in edicola quest’oggi dedicate al Torino

Atalanta-Torino è anche sfida e confronto tra Gasperini e Juric, due allenatori per certi versi molto simili con una storia riconducibile al paradigma del "maestro-allievo". I granata per la ricostruzione hanno puntato forte sul tecnico croato, che per il suo lavoro ha preso spunto dall'opera del condottiero torinese, come si legge su La Stampa: "Ma il Toro guarda anche oltre, verso un futuro nuovo e ambizioso. Per costruirlo, l’estate scorsa ha voluto ingaggiare a tutti i costi la guida che più assomiglia all’allenatore che da qualche anno ha messo le ali al club dei Percassi. Tra il torinese Gasperini e Juric è una storia quasi ventennale, cominciata ai tempi di Crotone quando l’uno muoveva i primi passi con una squadra professionista, e l’altro disputava le prime partite in Italia dopo l’esperienza in Spagna. Un fase molto importante per Juric, che proprio grazie al futuro “guru” di Grugliasco cambia approccio e idea del suo lavoro, cominciando a pensare a quel calcio totale che lo ispirerà soprattutto da allenatore. L’esempio Gasperini. Torino e Atalanta per molti aspetti sono costruiti con lo stesso stampo: dal modulo - il 3-4-2-1- ai principi di base: marcatura a uomo, fasce che spingono forte, aggressività continua a centrocampo (sono le due squadre che provocano più interruzioni alte del gioco avversario), un attacco di corsa, fantasia e profondità".