La Stampa: “La lunga rincorsa del Gallo”

La lunga rincorsa del Gallo è arrivata al traguardo. "Sta bene, ha dato segnali di ripresa importanti: può giocare fin dal via..." ha detto Ivan Juric nella conferenza di presentazione alla vigilia del Derby della Mole. Il tecnico granata deciderà sull’utilizzo del suo capitano dal via solo dopo pranzo, ma la sensazione è che non rinuncerà a calare un jolly inaspettato: Sanabria è stanco e potrebbe lasciare spazio al capitano granata dal primo minuto in quello che potrebbe essere il suo ultimo derby con la maglia granata.