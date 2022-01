La Stampa: “La ricostruzione di Juric passa dai giovani: Warming ne è l’esempio”

Le pagine dedicate al Torino nei principali quotidiani in edicola

Il rinnovamento portato da Ivan Juric guarda anche alla carta di identità: svecchiare la rosa granata è uno degli obiettivi concordati dal tecnico croato e dal Ds Vagnati, e il mercato andrà orientato proprio in questa direzione. Il presente invece ha il volto di Magnus Warming, come si legge sulle pagine de La Stampa: "Juric cerca ragazzi da valorizzare e lo fa cominciando dalle mura di casa: Magnus Warming, danese, a Torino senza i riflettori addosso dalla scorsa estate, sta guadagnandosi spazio e credibilità nella testa del tecnico granata. Per lui, fino ad ora, trentacinque minuti in campo, tra cui la mezz’ora di San Siro prima di Natale contro i più forti della compagnia. L’Inter è stato, per Warming, un esame superato a pieni voti e per chi lo ha mandato a contrastare la difesa campione d’Italia un messaggio alla concorrenza e alla società: lavorare sui meno conosciuti o esperti sarà la nuova filosofia e il minutaggio di Warming aumenterà da qui al traguardo del campionato".