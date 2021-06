La Stampa: “La salvezza diretta del Torino Primavera passa anche dal derby”

Le pagine in edicola quest’oggi dedicate al Torino

L'edizione odierna de La Stampa dedica parte del suo spazio alla Primavera del Torino. La squadra allenata da Federico Coppitelli sarà impegnata alle ore 11:00 contro la Juventus e parte della salvezza diretta passa proprio dal derby. "Non c’è bisogno di tanti stimoli quando si gioca un derby, ma in questo caso la stracittadina Primavera può diventare fondamentale per gli obiettivi dell’una e dell’altra squadra: anche se mancano solo 180 minuti al termine della stagione regolare, tutto è ancora da definirsi". I granata, battendo l'Empoli mercoledì scorso, hanno agganciato il Bologna e si sono posizionati in quartultima posizione (al momento salvi in quanto a pari punti gli scontri diretti sorridono al Torino). "La strada per la salvezza si incrocia con quella che invece ai piani alti vede coinvolta anche la Juventus, anche oggi impegnata in quella rincorsa ai primi due posti che garantiscono l’accesso diretto alla fase finale. Incroci, si diceva, perché Toro e Bologna incontreranno le prime quattro in classifica nelle ultime due giornate, potendo così diventare arbitri della corsa allo scudetto". Nel derby di andata disputato a Vinovo, la Juventus aveva avuto la meglio, ma il Torino vuole riscattarsi.