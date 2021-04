La Stampa: “La salvezza passa anche dal fattore casalingo”

Rassegna Stampa / Le pagine dedicate al Torino dei principali quotidiani in edicola

La vittoria con il Sassuolo per 3-2 di fine marzo ha finalmente interrotto il digiuno di vittorie casalingo del Toro, il quale, da questo punto di vista, è in ripresa, dato anche il pareggio con la Juventus. Al "Grande Torino" i numeri restano comunque terribili visto che il Torino è tra le peggiori squadre d'Europa per rendimento tra le mura amiche. Se in trasferta il bottino è comunque positivo (16 punti ottenuti), in casa non lo è affatto. Infatti, "Il Toro è ultimo con 11 punti in compagnia del Parma, con una vittoria e cinque sconfitte in 14 partite. In Italia nessuno ha sofferto di più la mancanza di tifosi allo stadio, mentre in Europa solamente il Digione è riuscito a fare peggio, ancora incredibilmente fermo a zero sorrisi: però i francesi sono al fondo della classifica di Ligue 1 a meno 15 lunghezze dalla posizione per i play out"