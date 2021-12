La Stampa: “La tecnica di Vanja è un valore aggiunto: schema sui lanci lunghi”

Le principali notizie sul mondo del Torino sui quotidiani odierni

Quello che ci si aspetta da un portiere, ovviamente, è che neutralizzi il maggior numero possibile di conclusioni verso la sua porta. Vanja Milinkovic-Savic ha dimostrato di saper fare questo e molto altro, come si legge sull'edizione odierna de La Stampa: "Milinkovic-Savic è il fratello più giovane del Milinkovic-Savic che, a tratti, illumina il centrocampo della Lazio, ma è, soprattutto, il portiere che tenta il lancio lungo oltre la propria metà campo più di tutti i suoi colleghi nel campionato in corso: 7 è la media dei suoi tentativi a gara in questa metà di campionato. Uno schema, o qualcosa di simile come quando, nella notte della sfida all'Udinese, la traiettoria del ragazzo serbo trovò la testa di Belotti e, dopo, il colpo da biliardo di Brekalo per il fulmineo 1-0 granata. Milinkovic-Savic non ha timore a tenere il pallone tra i piedi e non ha paura di cercare il dialogo anche se pressato dagli avversari: nel gruppo granata occupa il quarto posto nella speciale classifica dei passaggi compiuti dopo il sempre presente Lukic e alle spalle della coppia Pobega-Rodriguez".