La Stampa: “L’acceso rientro a Torino dei granata”

Rassegna Stampa / Le pagine in edicola quest’oggi dedicate al Torino

La Stampa oggi scrive riguardo i fatti avvenuti ieri sera allo stadio Olimpico Grande Torino. Ad attendere il pullman della squadra rientrante da La Spezia c'era un gruppo di tifosi molto innervosito. Sono dovuti intervenire i poliziotti in tenuta anti-sommossa per fermare gli ultras granata che volevano ostruire il passaggio del pullman del Toro. In seuito dopo qualche minuto di trattative i tifosi hanno ottenuto un confronto con il tecnico Nicola e alcuni membri della squadra.