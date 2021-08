La Stampa: “L’attacco frontale di Juric accende la vigilia di Torino-Fiorentina”

Le pagine dei principali quotidiani in edicola oggi dedicate al Torino

L'edizione odierna del quotidiano La Stampa si concentra sulle dichiarazioni rilasciate dal tecnico del Torino Ivan Juric nella conferenza di ieri. Il giornale piemontese scrive che le parole pronunciate dall'allenatore croato, alla viglia della partita del Franchi contro la Fiorentina, possono generare un cortocircuito. Il patron granata Urbano Cairo aveva ingaggiato Juric per risvegliare il Toro dopo un paio di stagioni molto complicate ma non avrebbe mai immaginato di diventare oggetto di critica da parte dell'allenatore scelto da lui stesso. Inoltre il tecnico del Torino dovrà fare a meno di un giocatore importante come Bremer per la partita di questa sera contro la Fiorentina. Per aumentare la qualità di un reparto difensivo che ha perso Nkoulou, il Toro sta accelerando per Kabak dello Schalke 04, secondo quanto scritto da La Stampa.