La Stampa: “Leicester interessato a Bremer, in cambio offre la cessione di Praet”

Gleison Bremer è il protagonista sulle pagine de La Stampa. "Il Torino punta alla più grande plusvalenza della sua storia per rimpinguare le casse e alimentare il prossimo mercato e non esiste una piazza migliore di quella inglese per centrare lo scopo. Dalla Premier, dal campionato più bello del mondo, potrebbero piovere ancora più soldi dalla corsa per aggiudicarsi l’oggetto del desiderio della rosa granata: Bremer". In Italia sulle tracce del giocatore c'è l'Inter, mentre all'esterno hanno mostrato il loro interesse noti club: Liverpool, Chelsea, Tottenham e Leicester. "Si è parlato anche di soldi e della possibilità di inserire nella trattativa un calciatore che formalmente potrebbe fare il percorso inverso, ma nella pratica sarebbe confermato dai granata: Praet. Il belga infatti è arrivato un anno fa proprio dal Leicester in prestito con diritto di riscatto a 15 milioni e sarebbe ceduto a titolo definitivo per abbassare le pretese del Toro".