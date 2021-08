La Stampa: “L’esordio al buio del Toro, Belotti fa aspettare i granata”

Le pagine dei principali quotidiani in edicola dedicate al Torino

La Stampa, nell'edizione odierna, analizza le parole di Ivan Juric in conferenza stampa. Per il quotidiano si tratta di un "esordio al buio" con il tecnico croato alla guida di un Toro ancora tutto in costruzione. Tra un mercato che ancora deve decollare e qualche dubbio di formazione, Juric sfiderà il maestro Gasperini, di cui ammira il gioco: "L'obiettivo è aggredire, dominare, fare un calcio dinamico ed europeo. [Contro l'Atalanta] sarà una bella prova per capire a che punto siamo". Nel frattempo, il quotidiano si interroga sul settimo anno in granata di Andrea Belotti, arrivato all'esordio in campionato con un rinnovo di contratto non firmato e una situazione sul futuro da definire. Juric sa esaltare gli attaccanti e il Gallo è intrigato dalla sua proposta di calcio, ma il mercato può sempre riservare sorprese.