La Stampa: “L’impronta di Juric: privilegiata l’intensità”

La Serie A ha cambiato molto per quel che riguarda l'ambito allenatori. Poche squadre al termine dell'annata 202o/2021 hanno confermato il proprio tecnico. Dall'Inter alla Roma, passando per lo stesso Torino, il cambio d'allenatore c'è stato e adesso il metodo di lavoro dei vari club è differente rispetto al passato. Se all'Inter Inzaghi si rivolge ai giocatori in modo "meno ossessivo"( come scrive il quotidiano) e se Mourinho a Roma ha introdotto tecnologie diverse dal passato per monitorare i propri calciatori, anche al Torino con Ivan Juric si sta cambiando rotta. Queste le parole de La Stampa: "Al Toro dimostra, fra l’altro, la fiducia in Lyanco. L’ex veronese privilegia l’intensità, insiste sui movimenti offensivi, sul giro palla, sulla mentalità: in campo esigentissimo, fuori sorprende per disincanto chi, fermandosi all’apparenza, l’immaginava burbero. Anche per lui un tocco tecnologico: la telecamera posizionata sul braccio elevatore di un camion permette ai giocatori, rivedendosi, di migliorare movimenti e posizione".