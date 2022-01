La Stampa: “Linea verde e colpi in prospettiva: ecco il nuovo progetto del Toro”

Le pagine dei quotidiani in edicola oggi dedicate al mondo del Torino

Fatta eccezione per Gatti, colpo sfumato per l'inserimento della Juventus, il Torino può sicuramente essere soddisfatto delle operazioni di mercato ufficializzate in questa sessione invernale, sia in entrata sia in uscita, come si legge sulle pagine odierne de La Stampa: "Una volta suonato il gong di fine mercato, al Toro potrebbe rimanere in mano un bilancio non indifferente: cinque operazioni in uscita, tre in entrata, di cui una, Fares, molto sfortunata. Il gong farà sentire i suoi effetti questa sera alle 20 e l’attesa può raccontare già tante, tantissime cose. Ivan Juric, tecnico granata, si era definito, prima di Natale, «un allenatore aziendalista...», uno di quelli a cui piace lavorare con i giovani più accreditati per spiccare il volo ed il tecnico aziendalista è stato accontentato a stretto giro di posta. Pietro Pellegri c’è, così come Samuele Ricci, entrambi vent’anni, entrambi profili nazionali. [...] Il nuovo Toro, quello del progetto affidato a Juric fino al 2024, prende sempre più forma e lo fa sposando la linea verde e trasformando il mercato di riparazione in un gioco d’anticipo sulla prossima stagione".