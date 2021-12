La Stampa: “L’infortunio del Gallo può ridefinirne il futuro”

Le pagine dedicate al Torino dei principali quotidiani in edicola

L'infortunio di Belotti non influisce particolarmente sulle scelte di mercato in entrata del Torino, dato che per il ruolo di centravanti i granata possono contare su Sanabria e Zaza. Quindi, come afferma La Stampa nell'edizione odierna del quotidiano: "Sul mercato, il Toro si darà da fare solo se a lasciare il gruppo sarà Zaza". Molti più dubbi invece per quel che riguarda la questione relativa al rinnovo di contratto del Gallo, il cui lungo stop potrebbe dare una svolta alla vicenda: "Il punto legato al destino